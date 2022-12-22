جامعة القاهرة تدعم صندوق الرعاية الطبية بـ 120 مليون جنيه 

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول نجاح الجامعة في دعم البعد الاجتماعي لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، والتوسع في الخدمات والتيسيرات وأوجه الدعم والامتيازات المُقدمة لهم لتخفيف الأعباء عنهم، وإتاحة الفرص التنافسية للتطوير الشخصي لهم.

واستعرض التقرير، القرارات والإجراءات التي اتخذتها الجامعة لدعم البعد الاجتماعي لمنسوبيها، ومن بينها دعم صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة بمبلغ 120 مليون جنيه، وتعظيم موارد الصندوق لتحسين الخدمات المقدمة، وزيادة الحد الأقصى لهم عند بلوغ سن المعاش إلى 150 ألف جنيه من صندوق الزمالة، وتخفيض رسوم الدراسة والخدمات التي تقدمها الجامعة لهم ولأبنائهم، وتكليف أكبر سلسلة صيدليات لتوفير وصرف الأدوية في جميع أنحاء الجمهورية في 235 فرعًا.

دعم 12 ألف بـ 8 ملايين و431 ألف جنيه

كما استعرض التقرير، أوجه دعم الجامعة لأعضاء هيئة التدريس، وبينها زيادة مكافآت تدريس البرامج المتميزة، وزيادة مقابل التدريس في التعليم المدمج ومضاعفة مكافآت الإشراف والتحكيم لرسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعة، ومكافآت النشر الدولي بنسبة 100%.

وتناول التقرير، الامتيازات التي تقدمها الجامعة للعاملين، ومن بينها إجراء حركة كبيرة من الترقيات على مستوى الجامعة، وتصويب الأجر المُكمل، ضم العلاوة، تعديل الشكل التعاقدي للعديد من الموظفين، واعتماد تنفيذ كافة الأحكام القضائية بشأن أية مستحقات مالية للعاملين والأساتذة.

أوجه دعم الجامعة للطلاب

وأشار التقرير، إلى أوجه دعم الجامعة للطلاب، مثل إعفاء الطلاب الذين توفي عائلهم أثناء الدراسة من المصروفات الدراسية، إعفاء كامل لطلاب البرامج العادية الحاصلين على المركز الأول في المسابقات الرسمية والمحلية والدولية، و10% لطلاب البرامج الخاصة، وقبول علاج الحالات المرضية من الطلاب بجميع المستشفيات والوحدات العلاجية التابعة للجامعة تحمل الجامعة كافة التكاليف، دعم الطلاب غير القادرين وذوي الإعاقة بجهاز Tablet لمسايرة المنظومة الإلكترونية للتعليم بكليات الجامعة، التوسع في الخدمات التي يقدمها صندوق التكافل الاجتماعي للطلاب، الاهتمام بالطلاب ذوي القدرات الخاصة والمكفوفين من خلال تقديم الإعانات المالية والعينية لهم، والتي تتمثل في شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والساعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.

كما أشار التقرير إلى أن الجامعة قامت بسداد المصروفات الدراسية في عام 2022 لعدد 12077 طالبا وطالبة بتكلفة 8 ملايين جنيه و431 ألف جنيه تم صرفها من صندوق التكافل الاجتماعي، ووفقًا لقواعد تضمن العدالة الاجتماعية وتطبيق قواعد التكافل الاجتماعي ومساعدة كل من يستحق الدعم، والعمل على حل المشكلات التي تواجههم وتحول دون الاستمرار في دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية أو عجز دخول أسرهم المادية.