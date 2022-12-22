رئيس جامعة عين شمس: اللغة العربية تتيح الدخول إلى عالم زاخر بالتنوع

نظمت جامعة عين شمس، احتفالية الجامعة باليوم العالمي للغة العربية للعام الثاني على التوالي، وتضمنت الاحتفالية فقرة شعرية للشاعر الكبير الدكتور أحمد تيمور ولعدد من ممثلي الاتحاد العالمي للشعراء، وعدة فقرات فنية متنوعة لكورال الجامعة، موسيقى عربية، عروض التنورة، فريق هارموني، فريق أون، كورال كيان للأطفال ، فنون شعبية لمنتخب الجامعة، إلي جانب فقرة الإنشاد الديني والترانيم لمنتخب الجامعة.

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن اللغة العربية تُعد ركنا من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشارا واستخداما في العالم، إذ يتكلمها يوميا ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان العالم.

وأضاف الدكتور محمود المتيني، أن اللغة العربية تتيح الدخول إلى عالم زاخر بالتنوع بجميع أشكاله وصوره، ومنها تنوع الأصول والمشارب والمعتقدات، كما أنها أبدعت بمختلف أشكالها وأساليبها الشفهية والمكتوبة والفصحى والعامية، ومختلف خطوطها وفنونها النثرية والشعرية، آيات جمالية رائعة تأسر القلوب وتخلب الألباب في ميادين متنوعة تضم على سبيل المثال لا الحصر الهندسة والشعر والفلسفة والغناء.

اللغة العربية سادت لقرون طويلة من تاريخها

وأكد أن العربية سادت لقرون طويلة من تاريخها بوصفها لغة السياسة والعلم والأدب، فأثرت تأثيرًا مباشرًا أو غير مباشر في كثير من اللغات الأخرى في العالم الإسلامي.

من جهته، قال الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إم اللغة العربية وسيلة للإستمتاع بالحياة ويتمثل ذلك فى أشعار وألحان وكتب وأغاني ورسم وفن ويجب أن نعترف أننا أهملنا اللغة العربية على مدى سنوات عديدة و تعددت اللغات والثقافات ويجب إتقان اللغة العربية ثم الثقافات الأخرى.

أعقب ذلك حفلة موسيقية للدكتور منير نصر الدين عميد الكونسرفتوار السابق وأستاذ الكمان وفريق سويت ساوند، كما شهد اليوم تكريم رواد الكتابة العربية وأقيم على هامش الاحتفالية معارض المكتبات ودور النشر، معرض الفنون التشكيلية لطلاب جامعة عين شمس، معرض الكتاب بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، معرض الكتاب لقصور الثقافة، معرض الفنون التشكيلية دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع جمعية الخط العربي، معرض الفنون التشكيلية لطلاب وأساتذة كلية التربية النوعية، معرض جمعية رسامي الكاريكاتير، معرض أستاذ دكتور محمد ناصر قطبي ولوحات السيد ناجي الناجي المستشار الثقافي لفلسطين.

ضم المعرض أعمال لوحات حائطية ونصف حائطية بالخرط المسطح مع الأخشاب الثمينة المطعمة والمرصعة بشكل تناسقي مع الأطباق النجمية والمفروكة والمعقلي.

كما ضم المعرض أعمال بالخرط الرفيع من خشب الماهوجني مع أعمال المنمنمات بالخرز والصدف بالإضافة إلى معرض لأعمال أسطورية نابع من القصص العربية الخرافية مثل «كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة».