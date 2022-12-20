أسرة أول مريضة تخضع لزراعة رئة في جامعة عين شمس: «وُلدت من جديد»

في أول ظهور لأسرة أول مريضة تخضع لعملية زراعة الرئة في مستشفى عين شمس التخصصي، عبرت الأسرة عن سعادتها البالغة بنجاح العملية بعد سنوات من المعاناة، مؤكدين لـ«الوطن»، أن الفريق الطبي بالمستشفى قدم لهم الدعم الكامل.

العملية الأولى في مصر والوطن العربي

ربيع جمعة فرحات، والد «سحر» التي أجرت أول عملية لـ زراعة الرئة في مصر والوطن العربي، عبر عن سعادته البالغة بإتمام العملية التي طال انتظاره لها، وقال «جمعة»، إن ابنته عانت من التهاب رئوي في عمر ست سنوات، وحاول علاجها في مستشفيات الفيوم حيث أكد الأطباء حاجتها لزراعة رئة، إلى أن استقر به الحال في جامعة عين شمس، وتم إجراء العملية.

من جانبها، قالت سامية بليدي، والدة سحر، إنها سعيدة بإجراء العملية: «مكنتش عارفة أنام الليل بنتي بتبقى تعبانة جدا وكأنها اتولدت من جديد»، موضحة أن سحر كانت تعيش بجهاز تنفس صناعي.

أطباء جامعة عين شمس قدموا كل الدعم لسحر وأخواتها

وأضافت سامية لـ«الوطن»، أن أطباء جامعة عين شمس قدموا كل الدعم لسحر وشقيقاتها، موضحة أن أشقائها لم يتوانوا لحظة في قرار التبرع بفصين من رئتيهم لشقيقتهم.

جمعة رزق، عم سحر، حرص على مساندة الأسرة في كل الأوقات التي مرت بها والمستشفيات التي زارتها بداية من الفيوم ثم القصر العيني وأخيراً مستشفى عين شمس التخصصي، وقال ل«الوطن»: «أمنيتي يرجعوا البلد بألف سلامة».