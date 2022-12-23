مراسل القاهرة الإخبارية بواشنطن: تضرر 100 مليون شخص بسبب الطقس

كشف رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن تفاصيل تعرض الولايات المتحدة الأمريكية لعاصفة شتوية قبيل أعياد الميلاد، لافتًا إلى أن الأمطار هي أخف الأضرار التي تعرضت لها ولايات أمريكية تأثرت بالعاصفة.

وصلت درجات الحرارة في بعض الولايات إلى 37 درجة تحت الصفر

وأوضح جبر خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن الساحل الشرقي ومنطقة الغرب الأوسط هي الأكثر تضررًا من العاصفة الثلجية حيث وصلت درجات الحرارة في بعض الولايات إلى 37 درجة تحت الصفر.

درجات الحرارة ستصل لـ56 درجة

وتوقع مراسل القاهرة الإخبارية أن تصل درجات الحرارة في بعض الولايات إلى 56 درجة تحت الصفر لافتًا إلى أن بعض الخبراء حذروا من الخروج في طقس مثل هذا لانه قد يعرض الجسم لقضمة الجليد والتي تسبب موت الأطراف وتجمدها مما قد يعرضها للبتر مشيرًا إلى أن البقاء في مدد أطول من هذا الطقس قد تؤدي للتجمد والوفاة.

100 مليون مواطن أمريكي تضرروا بالفعل

وكشف رامي جبر عن بعض الأرقام عن العاصفة الشتوية لافتًا لتضرر 37 ولاية تضرر فيها السكان وأكثر من 80 % من مساحة الولايات المتحدة متأثرة وأكثر من 100 مليون شخص تضرروا بالفعل.