الولايات المتحدة تستعد لعاصفة ثلجية.. تحدث لمرة واحدة في كل جيل

نشرت صحيفة «ديلي ميل»، تقريرا أكدت فيه أن الطقس الشتوي والبرد القارس سيؤثر على كل ولايات الغرب الأوسط في أمريكا، وذكرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية أن البرد القارس يأتي مرة واحدة في كل جيل، لافتة إلى تعطل السفر قبل أيام من عيد الميلاد، محذرة من التعرض لعاصفة ستجلب الكثير من الثلوج مع وجود رياح وبرد قارس يهدد حياة الملايين.

طقس شتوي قارس

ويخضع أكثر من 90 مليون شخص في أمريكا لشتاء برد قارس، وتقوم الأرصاد الجوية بإصدار تنبيهات إلى 37 ولاية، وسيستمر البرد خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، ما يجعله أبرد عيد ميلاد منذ 40 عامًا.

إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية عبر الولايات المتحدة

ومن المتوقع إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية عبر الولايات المتحدة، بمطار شيكاغو الدولي ودنفر إنترناشونال وميدواي إنترناشونال، واعتبارًا من صباح اليوم، بلغ إجمالي الرحلات التي تم إلغائها داخل الولايات المتحدة وخارجها 1130 رحلة.

ووفقا للصحيفة ستضرب العاصفة الغرب الأوسط بشدة مصحوبة بتساقط ثلوج كثيفة ورياح قوية، ولن تواجه ولاية مينيسوتا الغربية ظروف عاصفة ثلجية فحسب، بل ستواجه رياحًا قوية محتملة.

الرياح قد توقف خطوط الكهرباء في الغرب الأوسط

وقد تواجه شيكاغو أيضًا عاصفة ثلجية مع رياح تصل سرعتها إلى 50 ميلاً في الساعة، مع توقع بتساقط ثلوج من 2 إلى 4 بوصات، وحذرت خدمة الأرصاد الجوية من أن «القلق يتزايد بشكل عام في التطور السريع للظروف الخطرة بعد ظهر اليوم، مع تأثيرات كبيرة محتملة على نافذة السفر المسائية».

وقد تؤدي الرياح القوية إلى توقف خطوط الكهرباء في الغرب الأوسط، خاصة في المناطق التي تساقطت فيها الثلوج الكثيفة الأسبوع الماضي وتثقل بالفعل أغصان الأشجار، ويحاول الملايين إيجاد طريقة للبقاء دافئين مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد.

ومن المتوقع أن تتحول العاصفة إلى «إعصار» مساء الخميس حتى الجمعة، ويحدث إعصار القنبلة عندما تشتد العاصفة بسرعة وتسقط 24 مليبار، وهو مصطلح يستخدم لقياس الضغط الجوي، في غضون 24 ساعة.