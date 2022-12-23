مراسلة القاهرة الإخبارية: استشهاد هداف الدوري الفلسطيني برصاص قوات الاحتلال

كشفت ولاء السالمي مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، كواليس استشهاد لاعب كرة القدم الفلسطيني دراغمة، والذي وصفته بأنه نجم نجوم الكرة الفلسطينية، والذي يلعب في نادي فريق ثقافة طولكرم.

الشهيد كان نجمًا محبوبًا على مستوى فلسطين

وأوضحت خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن اللاعب الشهيد كان نجمًا محبوبًا على مستوى دولة فلسطين لافتة أنه كان هداف الدوري الفلسطيني.

وأشارت إلى أنه استشهد جراء اطلاق قوات الاحتلال النار عليه أثناء اقتحام قبر يوسف بمدينة نابلس مؤكدة أن هذا القبر يشهد اقتحامات كثيرة من المستوطنين خاصة وقت ما يسموه الأعياد اليهودية.

الشهيد أحمد دراغمة هو لاعب محترف فيكرة القدم يلعب في النادي- ثقافي طولكرم. pic.twitter.com/87n54ZVCbW — ق.ض ???? (@jalestinian2) December 21, 2022

كان يتمنى الالتحاق بالمنتخب الفلسطيني

ولفتت إلى أن الشهيد كان يهدف للوصول للمنتخب الوطني الفلسطيني الأول لرفع اسم فلسطين عاليًا ولكن صافرة النهاية كان على يد قوات الاحتلال.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فإن الشهيد هو أحمد عاطف مصطفى دراغمة البالغ من العمر 23 عاما، والذي أصيب وخمسة آخرون بالرصاص، حالة اثنين منهم خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف وهو من مدينة طوباس.