قناة القاهرة الإخبارية: عاصفة ثلجية تمنع الأمريكيين من الاحتفال بعيد الميلاد

وصف رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن عيد الميلاد المقبل بأنه أبرد عيد ميلاد يمر على الولايات المتحدة الأمريكية منذ أربعة عقود.

إلغاء 2000 رحلة جوية وغلق بعض المطارات

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الكثيرين من سكان الولايات المتحدة الأمريكية سيحتفلون بعيد الميلاد بمنازلهم حيث ألغيت 2000 رحلة جوية وأُغلقت بعض المطارات بسبب العاصفة المحتملة.

وأشار إلى أنهم ينتظرون الأسواء في الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية الطقس مشيرًا لاحتمالات انخفاض درجات الحرارة في معظم الولايات إلى ما دون الصفر حتى في المناطق التي تعودت على الدفء مثل تكساس.

مئات الألاف دون مأوى في الولايات المتحدة الأمريكية

وأكد وجود مئات الألاف دون مأوى في الولايات المتحدة الأمريكية لافتًا إلى أن بعضهم بنى بيوت كرتونية وأكواخ خشبية صغيرة وبعضهم يلجأ للمستشفيات التي تفتح أبوابها لهم إذا اتسعت بالإضافة لبعض الجمعيات التي تنشط وتوفر الملاجئ والوجبات الساخنة.

الحكومة توفر ملاجئ ومحمد عبدالرحمن يدعوهم لزيادة بلاد العرب

وأشار إلى أن الحكومة تحاول توفير بعض الملاجئ الحكومية ولكنها غير كافية لذلك تتدخل جمعيات المجتمع المدني داعيًا الله أن يحفظ بهم في هذه الاجواء.