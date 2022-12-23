وفاة شقيق الناقد الفني طارق الشناوي.. تعرف على موعد الجنازة

توفي منذ قليل الدكتور عمر الشناوي، شقيق الناقد الفني طارق الشناوي، حيث أعلن نبأ الوفاة، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب طارق الشناوي قائلا: «البقاء لله توفي شقيقي الدكتور عمر الشناوي، رئيس قطاع بالبنك الوطني وأستاذ غير متفرغ لمادة الاقتصاد في العديد من الجامعات».

موعد جنازة شقيق طارق الشناوي

كما كشف طارق الشناوي عن موعد صلاة الجنازة عليه، قائلا: «صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بجامع حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».