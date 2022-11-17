طارق الشناوي يحاور كاملة أبو ذكري الحاصلة على جائزة فاتن حمامة للتميز.. اليوم

‎يقيم اليوم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الخميس، جلسة حوارية للمخرجة كاملة أبو ذكري، الحاصلة على جائزة فاتن حمامة للتميز بالدورة الـ44.

‎ومن المقرر أن تقام الجلسة الحوارية، التي يديرها الناقد طارق الشناوي، في تمام الساعة 2:30 حتى 4:00 بمسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

محطات في حياة كاملة أبو ذكري

وكاملة أبو ذكري، مخرجة مصرية لها العديد من الأفلام السينمائية البارزة من بينها ملك وكتابة وعن العشق والهوى، عام 2006، واحد صفر سنة 2009، وشاركت مع عدد من المخرجين في فيلم «١8 يوم»، عام 2011، و«يوم للستات»، سنة 2016ن الذي افتتح الدورة 38 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عملت كاملة أبو ذكري لسنوات قبل ذلك كمساعدة مخرج في عدة أعمال سينمائية للمخرج نادر جلال، من بينها، «131 أشغال»، الذي قام ببطولته الفنان الكبير الراحل نور الشريف، «هاللو أمريكا» للفنان عادل إمام، و«بلية ودماغه العالية» لـ محمد هنيدي.

كما عملت كمساعد مخرج أيضًا في عدة أعمال أخرى أبرزها، «البحر بيضحك ليه» لـ محمد كامل القليوبي عام 1995، و«الساحر» لـ رضوان الكاشف.

تجربة كاملة أبو ذكرى في الدراما

وخاضت كاملة أبو ذكري، التجربة بمجال المسلسلات التلفزيونية، من خلال مجموعة من أبرز الأعمال في السنوات الأخيرة، والتي كانت قد بدأتها عام 2004 من خلال سيت كوم «6 ميدان التحرير»، ثم أعمال شهيرة للفنانة نيللي كريم هما «ذات»، عام 2014 و«سجن النسا» عام 2014 ومن ثم «واحة الغروب»، عام 2017.

جددت كاملة أبوذكري، تعاونها مع نيللي كريم، التي منحها المهرجان في وقت سابق جائزة فاتن حمامة للتميز، عام 2020 من خلال مسلسل «بـ 100 وش»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

يذكر أن طارق الشناوي، كاتب صحفي وناقد سينمائي، أستاذ مادة النقد الفني في كلية الإعلام جامعة القاهرة والأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام، يحمل في رصيده المئات من المقالات المنشورة في مجال النقد السينمائي في عدد من الدورات الصحافية.