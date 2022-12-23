البنك الدولي يوافق على إقراض البرازيل 500 مليون دولار لتحقيق أهدافها المناخية

وافق مجلس إدارة البنك الدولي، على مشروع بقيمة 500 مليون دولار للبرازيل لتوسيع التمويل المرتبط بالاستدامة وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الوصول إلى أسواق ائتمان الكربون، ومساعدة البلاد على الحد من إزالة الغابات، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

المبادرة جاءت لتحقيق الأهداف المناخية للبرازيل

وجاء في بيان مصرفي أن المبادرة، بالتعاون مع بنك البرازيل التابع للدولة، تتبنى نهجًا للإقراض المرتبط بالاستدامة لمساعدة البرازيل على تحقيق أهدافها المناخية وتقديم فوائد تخفيف قوية.

تخفيض تكاليف التمويل

ويسمح التمويل المرتبط بالاستدامة بتخفيض تكاليف التمويل عندما تفي الشركة ببعض المتطلبات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة، ولكنها لا تتطلب استخدام الأموال لأغراض صديقة للمناخ.

وأطلق البنك الدولي وشركاؤه نظام تتبع عالمي لتنظيف السوق الغامضة لأرصدة الكربون ومساعدة البلدان النامية، على جمع تمويل المناخ الذي تشتد الحاجة إليه بسرعة وبتكلفة أقل.

خفض الانبعاثات الكربونية في البرازيل بحلول 2030

وقال البنك الدولي إنه من المتوقع خفض الانبعاثات بحلول عام 2030 لتصل إلى 90 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل حوالي 4.5٪ مما تحتاجه البرازيل للبقاء على المسار الصحيح مع التزاماتها الصافية الصفرية.

ومن المتوقع أيضًا أن يحشد المشروع ما يصل إلى 1.4 مليار دولار من رأس المال الخاص من خلال توسيع نطاق التمويل من قبل شركة الخدمات المالية «بانكو دو برازيل» والمستثمرين من القطاع الخاص.

وقال يوهانس زوت، المدير القطري للبنك الدولي في البرازيل، إن البرازيل تتمتع بإمكانيات كبيرة لتصبح رائدة عالميا في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، ولتحقيق ذلك، يلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لاستكمال التدخلات العامة بحلول وتمويل من القطاع الخاص.

تقليل انبعاثات الكربون

وقال البنك الدولي إن المشروع يتبنى نهج تمويل مبتكر قائم على النتائج، يشجع الشركات على تبني وتنفيذ خطط موثوقة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتقليل انبعاثات الكربون على مستوى الشركة، فضلاً عن ربط هذه الشركات بأسواق الكربون عالية الجودة.

وقف إزالة الغابات في منطقة الأمازون

وأضاف أن التمويل يساهم في وقف إزالة الغابات بمنطقة الأمازون، التي تمتص كميات هائلة من غازات الاحتباس الحراري.