لبنان يعين هيئة سلطة للامتثال لشروط تمويل البنك الدولي

قالت وزارة الطاقة اللبنانية، إنّها بدأت في التعاقد مع هيئة تنظيمية رئيسية لقطاع الكهرباء، في خطوة أخيرة نحو فتح تمويل البنك الدولي لصفقات استيراد الغاز الإقليمية لتخفيف النقص المستمر في الكهرباء، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

لبنان يضيف ما يصل إلى 700 ميجاوات من الكهرباء

ووقعت الدولة اتفاقيات لتلقي الكهرباء من الأردن والغاز الطبيعي من مصر، عبر سوريا، والتي ستضيف ما يصل إلى 700 ميجاوات من الكهرباء إلى شبكة البلاد، مما يزيد من إمدادات الطاقة لعدة ساعات.

الطاقة في لبنان

ووافق البنك الدولي على تمويل الاتفاقات إذا أجرى لبنان إصلاحات طال انتظارها في قطاع الطاقة من خلال رفع سعر الطاقة، وهي الخطوة التي أكملها في نوفمبر الماضي، مع البدء في عملية لتوظيف أعضاء في هيئة تنظيم الكهرباء.

وقالت الوزارة إنها استكملت الشرط الأخير لإطلاق التمويل الدولي للاتفاقيات، ولم يرد متحدث باسم البنك الدولي على الفور على طلب للتعليق.