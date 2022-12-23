«الأنباء الكويتية» تبرز توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع رقعة الاستكشافات النفطية

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم، الجمعة، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، سعيًا لتحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الأمثل لموارد مصر، وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي.

السيسي يوجه بتوسيع رقعة الاستكشافات النفطية

وذكرت الصحيفة الكويتية، تحت عنوان «السيسي يوجه بتوسيع رقعة الاستكشافات النفطية»، أنّ الرئيس السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أمس، وتناول الاجتماع متابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف في مجال الغاز الطبيعي والبترول.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهندس طارق الملا عرض، خلال الاجتماع، الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية؛ للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجمالي استثمارات 2.1 مليار دولار، إذ إنّ من المتوقع طبقًا للنتائج الأولية الحالية أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكدًا أنّ أنشطة البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تتم وفقا لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقات الأمم المتحدة الحاكمة لأنشطة إدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالي البحار.