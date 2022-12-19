الغرف التجارية: زيادة صادرات مصر من البترول والكهرباء بنسبة 164% عام 2021

قال مجدي عبد الرازق رئيس شعبة الاستيراد والتصدير بالغرف التجارية، إنّ مصر أبرمت اتفاقيات مع العديد من دول العالم، خاصة الاتفاقيات التجارية، بينها اتفاقية الجات والكوميسا بين مصر وبعض الدول الأفريقية واتفاقية أغادير بين مصر ودول المغرب العربي واتفاقية الكويز بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى اتفاقية بين مصر وتركيا وأخرى بين مصر والاتحاد الأوروبي.

إحصائيات تبرز زيادة الصادرات بمصر

وأشار عبد الرازق في حوار خلال مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، إلى أنه بمقارنة صادرات مصر 2020 والتي بلغت 29.3 مليار دولار، نجدها ارتفعت عام 2021 إلى 43.6 مليار دولار بزيادة 36%، إذ بلغت قيمة الصادرات غير البترولية عام 2020 نحو 25 مليار دولار، بينما زادت عام 2021 إلى 32.5 مليار دولار، بنسبة 29.9%، أما الصادرات البترولية والكهرباء سجلت 4.2 مليار دولار عام 2020، و11 مليار دولار عام 2021 بزيادة 164%، وهو ما يبرز جهود الحكومة المستمرة لزيادة الصادرات.

مصر لم تستفد من الاتفاقيات التجارية مع العديد من الدول

وأضاف أنه على الرغم من كثرة الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع دول عدة، إلا أنها لم تستفد منها بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، إذ كان دائمًا ما يكون ميزان التجارة لصالح هذه الدول، إضافة لوجود بعض المعوقات التي كانت تعوق التجارة بين مصر وبعض الدول الأفريقية خاصة، منها مشكلة النقل البحري.

تذليل كافة المعوقات أمام التبادل التجاري مع الدول

وأوضح رئيس شعبة الاستيراد والتصدير بالغرف التجارية أنه منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد بدأت الدولة اتخاذ كافة الإجراءات لتذليل هذه العقبات، وبينها افتتاح خطوط ملاحية جديدة بين مصر وهذه الدول، لافتًا إلى نتائج جهود الحكومة لتشجيع الصادرات المصرية لهذه الدول، هي زيادة الصادرات في 2021/2022 عن السنوات السابقة، مشيدًا بالجهود المستمرة للحكومة المصرية في إزالة كافة المعوقات كونها تأمل بزيادة الصادرات بالمرحلة القادمة لتصل إلى 100 مليار دولار بجميع المجالات.