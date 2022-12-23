رئيس وزراء تايلاند يعلن نية الترشح في الانتخابات العامة المقبلة

أعلن رئيس الوزراء التايلاندي «برايوت تشان أوتشا»، اليوم، الجمعة، نيته الترشح لولاية أخرى في الانتخابات العامة المقررة قبل شهر مايو من العام المقبل.

وقال «برايوت»، في تصريحات نقلتها قناة «فرنسا 24» الإخبارية، إن حزب الأمة التايلاندية المتحدة الذي تم إنشاؤه مؤخرا عرض دعمه ليصبح المرشح القادم لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات المقبلة في تايلاند.

وأشارت القناة إلى أنه من المتوقع أن يغادر «برايوت»، حزب «بالانج براتشارات»، الذي يقود الائتلاف الحاكم في تايلاند.