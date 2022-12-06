مقتل وإصابة سبعة عمال في انفجار قنبلة جنوب تايلاند

أعلنت الشرطة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار قنبلة على جانب طريق في أقصى جنوب البلاد.

الضحايا كانوا في طريقهم لإصلاح أضرار هجوم سابق بالسكة الحديد

وأوضحت صحيفة «بانكوك بوست» التايلاندية، أن موظفي السكك الحديدية السبعة كانوا في طريقهم لإصلاح جزء من السكة في مقاطعة سونجكلا، بالقرب من الحدود الماليزية، والذي تضرر في هجوم آخر بالقنابل يوم السبت الماضي.

وأضافت أنه جرى إخفاء القنبلة الأخيرة على بعد نحو 400 متر من موقع الانفجار السابق، الذي أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بعشرين من عربات قطار الشحن المحملة بألواح مطاطية، وكانت في طريقها إلى ماليزيا.

صراع في جنوب تايلاند منذ 2004

واحتدم صراع منخفض المستوى في جنوب تايلاند منذ عام 2004، ما أسفر عن مقتل أكثر من سبعة آلاف شخص، فيما يقاتل المتمردون في المنطقة من أجل استقلال ذاتي أكبر عن الدولة.

وتختلف هذه المنطقة التي تخضع لرقابة مشددة من قبل قوات الأمن التايلاندية ثقافيًا عن تايلاند ذات الأغلبية البوذية، والتي سيطرت على المنطقة منذ أكثر من قرن.

وتأتي الانفجارات بعد مقتل شخص وإصابة أكثر من عشرين بجروح الشهر الماضي، عندما انفجرت سيارة مفخخة خارج مقر للشرطة.