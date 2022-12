غرق سفينة عسكرية خلال عاصفة في خليج تايلاند.. «صور وفيديو»

غرقت سفينة عسكرية خلال عاصفة في خليج تايلاند، وقالت قناة «العربية» الإخبارية، في نبأ عاجل قبل قليل، إن 33 بحارا في عداد المفقودين.

وأشارت وسائل إعلام تايلاندية، إلى تسرب كمية كبيرة من المياه إلى السفينة الملكية «سوخوثاي»، موضحة أن البحث الجوي عن أفراد الطاقم المفقودين من السفينة الحربية.

وقال موقع «بانكوك بوست»، إن السفينة الحربية كانت تقوم بدورية على بعد نحو 20 ميلا بحريا من الشاطئ من منطقة «بانج سابان»، بمقاطعة «براتشواب خيرى خان».

وشاركت طائرات «دورنييه»، وهليكوبتر من طراز «سي هوك» بالإضافة إلى إلى السفن السطحية في البحث عن طاقم السفينة الحربية المفقود.

2) HTMS Sukhothai sinks off Bang Saphan district in Prachuab Khiri Khan at 11.30pm. #BangkokPost #Thailand pic.twitter.com/aj7uN0rM1x