جراح يكشف لقناة القاهرة الإخبارية كواليس أول عملية زراعة رئة في مصر

تحدث الدكتور محمد حسين، أستاذ جراحة الرئة وعضو الفريق الطبي الذي أجرى أول عملية زراعة رئة في مصر، عن كواليس العملية وترتيبها حتى نجاحها.

التجهيزات للعملية بدأت منذ 4 سنوات

وقال «حسين»، خلال ظهوره عبر برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إنّ التجهيزات للعملية لم تحدث خلال أشهر، بينما بدأت منذ 4 سنوات، عندما جاءت الفكرة بوضع برنامج زراعة رئة في مصر عموما، وفي جامعة عين شمس على وجه الخصوص.

وأضاف أنّ زراعة الرئة موجودة في العالم منذ 40 عاما، بينما حدثت في الدول العربية لأول مرة منذ 24 عاما، في المملكة العربية السعودية، متابعا: «إحنا اتأخرنا، وقولنا لازم نبدأ، وبدأنا في إعداد الفريق منذ 4 سنوات».

تدريب دولي لأعضاء الرئة

وواصل أن جزءًا من الفريق كان مكونًا من 10 أفراد، ذهبوا للتدريب في اليابان، بينما سافر 10 آخرين إلى المملكة العربية السعودية وتدربوا بمستشفى الملك فيصل في الرياض، مشيرا إلى أن الفريق كان على قدر من الدقة والبراعة، التي مكنتهم من هضم فكرة زراعة الرئة خلال 3 أشهر فقط.

جائحة كورونا

وأردف، أن جائحة كورونا عطلت الفريق في فترة من الفترات لكنهم استكملوا عملهم، وحرصوا على تطوير وتجهيز البنية التحتية لمستشفى عين شمس، وهو ما استلزم صرف مئات الملايين من الجنيهات، لتصبح المستشفى جاهزة لهذا النوع من العمليات، مثل عملية زراعة الرئة.