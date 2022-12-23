«بيطري المنوفية»: تحصين 329 ألفا و760 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أعمال لجان الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي انطلقت السبت 19 نوفمبر الماضي، بهدف توفير التحصينات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية بكافة أرجاء المحافظة، مشدداً بتكثيف الحملات التوعوية بأهمية التحصين في القضاء على الأمراض والأوبئة وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها للنهوض بالاقتصاد القومي.

انتظام لجان تحصين المواشي في المنوفية

وقال الدكتور إبراهيم أبو الغار، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، إنه تم تحصين 329 ألفا و760 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام، وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى الآن، مؤكدا انتظام سير العمل بلجان الحملة القومية من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين في منازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن.

التعاون مع لجان تحصين المواشي في المنوفية

وناشد مدير مديرية الطب البيطري، جموع المربين، بضرورة التعاون مع لجان التحصين، حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.

ومن جانبه، أشاد محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية التي تنظمها وزارة الزراعة التي تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، مشددا بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، ما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح.