وزير التعليم العالي يترأس جلسة افتتاح المجلس التنفيذي لـ «الإيسيسكو» بالمغرب

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ورئيس المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو في دورته الرابعة عشر، الجلسة الافتتاحية للدورة 43 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، اليوم، والتي تستمر على مدار يومي 23 و24 ديسمبر الجاري.

التعاون في مجالات التربية والثقافة

وفى مستهل كلمته، وجه الوزير الشكر لمنظمة الإيسيسكو، مؤكداً أنها تمثل الإطار الأقوم للتعاون البناء والحوار المثمر، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات، مشيرًا إلى حرص منظمة الإيسيسكو على إشـــراك الدول الأعضاء واللجان الوطنية والتنسيق معها من أجل تحديد الاتجاهات الجديدة لإستراتيجياتها وبرامجها المتعلقة بمجالات عملها؛ بهدف الاستجابة لمتطلبات ســـياقات المستقبل، وكذا العمل على وضع رؤية مستقبلية متجددة لتحقيق الأهداف العامة للمنظمة.

نشر تعليم اللغة العربية

وأشاد د. أيمن عاشور بالجهود المتواصلة التي تبذلها الإيسيسكو، للعمل على رفع مستوى أدائها ودورها، مشيرًا إلى أن المنظمة تمثل نموذجاً متميزًا للتعاون البناء والحوار المثمر في مجالات عملها، والذى انعكس على ريادتها في مجالات عدة منها: استشراف المستقبل، والحفاظ على التراث الثقافي، ونشر تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وكذلك بناء القدرات الوطنية بالدول الأعضاء من خلال دعم التعليم، وتأهيل وتدريب الشباب والنساء، ودعم البحث والابتكار، مؤكدًا على أن الإيسيسكو لم ولن تدخر أي جهد للدفع قدمًا بكل مبادرة محمودة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لصالح دولنا الأعضاء، وبما يحقق طموحات شعوب دول العالم الإسلامي.

ومن جانبه، أكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو أن المنظمة مستمرة في نهجها التجديدي والتحديثي، لتكون منظمة ذات توجه عملي متكامل، منوها إلى أن الإيسيسكو حصلت على العديد من الجوائز والشهادات العالمية المتميزة خلال عام 2022.

أبرز الإنجازات التي حققتها الإيسيسكو

واستعرض الدكتور سالم بن محمد المالك أبرز الإنجازات التي حققتها الإيسيسكو، من خلال عقدها العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل، وإطلاقها مبادرات وبرامج تولي أولوية للنساء والشباب، والتكنولوجيا وعلوم الفضاء وحماية التراث، وتستحدث عددا من الكراسي العلمية في الجامعات المرموقة.

وأضاف المدير العام للإيسيسكو أن المنظمة تنهض بمبادئ التسامح وتتطلع بعين الاستشراف إلى مستقبل الغد، وتهتم بالفنون والآداب، وتنمية المواهب والمهارات للشباب، وهي منظمة تعمل وفقًا لشروط الحوكمة والشفافية.

وأكد الدكتور دواس تيسير دواس، رئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو الأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، أن المنظمة أصبحت في مكانة تستحق الثناء والتقدير، حيث إنها تسعى إلى تحقيق أعلى درجات الكفاءة من خلال مختلف الأنشطة والبرامج الهادفة إلى إرساء ممارسات تربوية وثقافية وعلمية متميزة، من أجل مواجهة التحديات ومواكبة الاحتياجات المستجدة للدول الأعضاء.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية أعلن المدير العام للإيسيسكو الانضمام الرسمي للجمهورية اللبنانية إلى المنظمة، وأنها استوفت الإجراءات القانونية، حيث تلقى رسالة رسمية من السيد نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية، حول هذا الشأن.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن ينعقد على مدار يومي 23-24 ديسمبر الجاري أعمال المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو في دورته 43 لمناقشة التقرير التنفيذي عن أنشطة المنظمة لعام 2022.