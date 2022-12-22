«التعليم العالي»: مصر تشارك في الدورة الثالثة لأولمبياد الرياضيات العربي

أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بمشاركة مصر في فعاليات أولمبياد الرياضيات العربى في دورتها الثالثة «عن بعد»، والتي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» بالتعاون مع اللجنة الوطنية التونسية للتربية والعلوم والثقافة خلال الفترة من 15 حتى 19 ديسمبر 2022، بمشاركة 60 طالباً من المتفوقين في الرياضيات من 15 دولة عربية.

حصول الطلاب على أربع ميداليات

ووجه الوزير، التهنئة للفريق المصري الفائز في الأولمبياد والمكون من 4 طلاب بإشراف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث حصل الطلاب على أربع ميداليات 3 فضية، وبرونزية، في الدورة الثالثة لأولمبياد الرياضيات العربي، مشيراً إلى حصول 3 طلاب على الميدالية الفضية، وهم: حسام عبدالهادى مصطفي زيد بالصف الثالث الثانوي مدرسة المتفوقين بالسادات، عمر حسن رجاء الفطايرى بالصف الثاني الثانوي مدرسة المتفوقين بالدقهلية، محمد إيهاب محمد أحمد محمود بالصف الثاني الثانوي مدرسة المتفوقين بالسادس من أكتوبر، بينما حصل الطالب بيتر رأفت جميل حنين بالصف الثاني الثانوي مدرسة المتفوقين بالإسماعيلية على الميدالية البرونزية.

وأشار الدكتور أشرف العزازي، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، إلى أن الأولمبياد العربي للرياضيات هي مسابقة دورية في مادة الرياضيات يشارك فيها طلاب ما قبل المرحلة الجامعية بالدول العربية، وتقيمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، بالتعاون مع الدولة المضيفة، موضحاً أن أهميتها تتمثل في تهيئة بيئة مناسبة لتعزيز روح التنافس بين طلبة الدول العربية للإسهام والارتقاء بالمستوى العلمي للطلبة والمعلمين في مادة الرياضيات.

اكتشاف الطلبة المبدعين في مادة الرياضيات

وأضاف د.أشرف العزازى أن الأولمبياد العربية للرياضيات تهدف إلى الإسهام في الارتقاء بالمستوى العلمى لدى الطلبة والمعلمين في مادة الرياضيات، وكذا تفعيل دور المؤسسات المعنية بتعليم الرياضيات، فضلاً عن اكتشاف الطلبة المبدعين في مادة الرياضيات وتوجيههم لاستثمار قدراتهم، إضافة إلى تعزيز روح التنافس بين الطلبة، وخلق فرصة لتبادل المعلومات حول مناهج تدريس الرياضيات بالبلدان العربية.

وتضم اللجنة التنسيقية المصرية لهذه الدورة من الأولمبياد، الدكتور أحمد الجندي، أستاذ بقسم الرياضيات كلية العلوم جامعة القاهرة، الدكتورة رنا الرفاعي، نائب المدير التنفيذى لجامعة الطفل، الدكتور هاني الحسيني، مدرس متفرغ بكلية العلوم جامعة القاهرة، الدكتور خالد دياب، المشرف على إدارة الألكسو والإيسيسكو باللجنة الوطنية لليونسكو، وعواطف محمد مدير مركز المعلومات والتوثيق الإعلامي والاتصال باللجنة الوطنية لليونسكو.

يذكر أن الأولمبياد العربي للرياضيات نظمت دورتها الأولى في نوفمبر 2018 بالمملكة العربية السعودية، ونظمت مصر الدورة الثانية في ديسمبر 2020.