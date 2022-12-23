كيفية حساب الضريبة العقارية في خطوات بسيطة.. آخر موعد 31 ديسمبر

مع حلول يوم 31 ديسمبر الجاري، ينتهي موعد سداد القسط الثاني من الضريبة العقارية، دون احتساب غرامات تأخير، ويستحق سداد الضريبة لأي وحدة سكنية تقل قيمتها السوقية عن مليوني جنيه.

وبحسب ما أعلنته مصلحة الضرائب المصرية، فإن المصلحة تستهدف جمع نحو 5 مليارات جنيه بنهاية السنة المالية الحالية 2021/2022، مقابل ملياري جنيه ضريبة عقارية في أقل من 5 أشهر، منذ بداية العام المالي في شهر يوليو وحتى أول شهر ديسمببر.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، كيفية حساب الضريبة العقارية، وفقًا للموقع الرسمى لمصلحة الضرائب العقارية.

وحدة سكنية إيجارها السنوي 36 ألف جنيه

صافي القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 70%.

صافي القيمة الإيجارية السنوية = 36000 * 70%= 25200 جنيه.

وعاء الضريبة= صافي القيمة الإيجارية السنوية – حد الإعفاء وعاء الضريبة = 25200 - 24000= 1200 جنيه.

الضريبة = وعاء الضريبة * 10%، الضريبة = 1200 * 10 % = 120 جنيهًا سنويًا.

وحدة سكنية (غير المسكن الخاص) إيجارها السنوي 36 ألف جنيه

صافي القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 70 %.

صافي القيمة الإيجارية السنوية = 36000 * 70 % = 25200 جنيه.

الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %.

الضريبة = 25200 * 10 % = 2520 جنيهًا سنويًا.

حساب الضريبة لوحده غير سكنيه ( إدارى / تجارى ) :القيمة الإيجارية السنوية لها 2700 جنيه

صافي القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 68 %.

صافي القيمة الإيجارية السنوية = 2700 * 68 % = 1836 جنيهًا.

وعاء الضريبة = صافي القيمة الإيجارية السنوية – حد الإعفاء

وعاء الضريبة = 1836- 1200 = 636 جنيهًا

الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %، الضريبة = 636 * 10 % = 63.6 جنيه سنويًا.