تعرف على كيفية حساب الضريبة العقارية.. 10% من القيمة الإيجارية

حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008 كيفية حساب الضريبة الواقعة على المباني أو العقارات التي تقع تحت سلطة القانون ، وحدد كيفية حسابها من القيمة الإيجارية للعقار الخاضع للضريبة العقارية، وذلك تسهلا على أصحاب هذه العقارات ، وهذا ما تستعرضه «الوطن» في التقرير التالي.

الضريبة على العقارات

وحددت المادة 12 من قانون الضريبة على العقارات المبنية كيفية حساب قيمة الضريبة من القمة الإيجارية السنوية للمباني والعقارات التي تخضع للقانون، إذ حدد القانون سعر الضريبة بنسبة (10%) من القيمة الإيجارية للمبنى أو العقار.

وأضافت مادة القانون أن تحديد قيمة الضريبة من القيمة الإيجارية يتم بعد استبعاد (30%) من هذه القيمة، وذلك في حالة إذا كانت هذه الأماكن محل سكن، أما في حالة إذا كانت المباني مستعملة في غير أغراض السكن تستبعد نسبة (32%)، ويكون ذلك عن طريق مقابل جميع المصروفات التي يتحملها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.

حساب الضريبة

وأشارت المادة 12 من قانون الضريبة العقارية أن يتم تحديد الضريبة عن طريق المؤشرات الواردة بالجدولين رقمي (1) و(2) المرفقين بهذا القرار وفقا للتعديل الأخير بموجب القانون رقم 103لسنة 2012.