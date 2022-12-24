اليوم.. مصطفى قمر يحيي أولى حفلات «الكريسماس»

يستعد الفنان مصطفي قمر مساء اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر لإحياء أولى حفلاته الغنائية الخاصة بأعياد الكريسماس، وتقديم عدد كبير من أغانيه القديمة والجديدة.

ويُحيي الفنان مصطفى قمر حفله الغنائي الأول في الكافيه الخاص به في منطقة التجمع الخامس، والذي سينطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً.

حفلين لمصطفى قمر في الكريسماس

ولن تكون هذه هي الحفلة الوحيدة لمصطفى قمر ضمن احتفالات أعياد الكريسماس، ولكنه سيحيي حفلًا غنائيًا آخر يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر، في الكافيه الخاص به ولكن فرع مدينة الشيخ زايد.

يذكر أن الفنان مصطفي قمر طرح مؤخرا ديو غنائي جمعه بالفنان محمد نور بعنوان شوفتوا القمر، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وأغنية شوفتوا القمر تعاون فيها الفنان مصطفي قمر ومحمد نور مع الشاعر أحمد علاء وألحان محمد نور وتوزيع أحمد شفيق.