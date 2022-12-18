مصطفي قمر يعلن تفاصيل حفله الغنائي في رأس السنة

يتوالى إعلان المطربين عن تفاصيل حفلاتهم الغنائية المقرر إحياؤها ضمن احتفالات العام الجديد 2023، وكان آخرهم الفنان مصطفى قمر الذي كشف عن تفاصيل حفله من خلال صفحته الخاصة.

وكشف الفنان مصطفي قمر عن البوستر الرسمي لحفله الغنائي المقرر في رأس السنة من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»،المقرر إقامته يوم السبت الموافق 31 ديسمبر.

حفل مصطفي قمر في رأس السنة

ويقام حفل الفنان مصطفي قمر في كايرو جاز، التي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءا وحرص على تهنئة جمهوره بالعام الجديد من خلال تعليقه على البوستر قائلا «سنة جديدة سعيدة 2023».

يذكر أن الفنان مصطفي قمر كان طرح مؤخرا ديو غنائي مع الفنان محمد نور يحمل عنوان «شوفتوا القمر»، تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نسبة مشاهدة بلغت نصف مليون مشاهدة .

وأغنية «شوفتوا القمر» تعاون فيها الثنائي مصطفى قمر ومحمد نور مع الشاعر أحمد علاء ومن ألحان محمد نور وتوزيع محمد شفيق.