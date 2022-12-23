سقوط أمطار غزيرة على الغربية.. والمحافظة تعلن حالة الطوارئ

شهدت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية موجة من الطقس السيئ مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة، ما دفع المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة، والتزام منازلهم.

رفع حالة الطوارئ

من جانبها، رفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ القصوى ووجهت بانتشار سيارات شفط المياه بشوارع وميادين مدينة طنطا، من أجل التعامل مع تراكمات مياه الأمطار، وتسيير حركة سير السيارات والمواطنين، مع متابعة أحوال الطقس في مدن ومراكز وقرى المحافظة من خلال غرفة عمليات المديرية ومجالس المدن والأحياء.

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن الجهات المعنية للتعامل مع مياه الأمطار رفعت درجة الاستعداد القصوى، وهناك خطة مسبقة تم وضعها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وشركة الكهرباء ومديرية الصحة بالغربية، وغيرها من الجهات المعنية، من أجل رفع حالة الطوارئ القصوى وإلغاء الإجازات.

غرف عمليات

وأوضح محافظ الغربية، لـ«الوطن»، أن المحافظة شكلت غرفة عمليات بديوان عام المحافظة، وهناك غرف عمليات فرعية في مدن ومراكز المحافظة تتلقى شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها، ومتابعة حالة الطقس وأعمال شفط مياه الأمطار أولاً بأول.