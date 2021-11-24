4 خدمات طرحتها شركة مياه الإسكندرية إلكترونيا بعد حالة الطقس السيء

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن 4 خدمات إلكترونية للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من حالة الطقس السيء الذي شهدته مصر بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص خلال الأيام الماضية، حيث وفرت فرص التعاقد على عدد من الخدمات أثناء التواجد بالبيت دون الذهاب للشركة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الخدمات التي تطرحها شركة مياه الشرب بالإسكندرية والأوراق المطلوبة لكل منها، والمتمثلة في تركيب عداد فرعي لشقة، تركيب عداد فرعي تجاري، تغيير عداد فرعي أو عمومي، تغيير اسم مشترك في حاله وجود توكيل فقط.

وذلك يأتي كأحد الخدمات الإلكترونية المستحدثة من شركة مياه الشرب بالإسكندرية ضمن اتجاه الدولة المصرية إلى التحول التكنولوجي، بالإضافة إلى كونها تسهيلا حيال حدوث أي ظروف طارئة مثل الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة الساحلية.

تركيب عداد فرعى لشقة

يتم التقديم على تركيب عداد فرعى لشقة عبر ذلك الرابط، فيما تتمثل المستندات في:

- عقد الشقة أصل وصورة

- تسلسل الملكية أن وجد

- صورة البطاقة سارية

- إيصال مياه من العقار

تركيب عداد فرعي تجاري

يتم التقديم على تركيب عداد فرعى تجارى عبر ذلك الرابط، فيما تتمثل المستندات في:

- عقد المحل أصل وصورة

- تسلسل الملكية أن وجد

- البطاقة ضريبة + تحديد النشاط

- صورة البطاقة سارية صاحب الطلب

- إيصال مياه من العقار

تغيير عداد فرعي أو عمومي

يتم التقديم على تغيير عداد فرعي أو عمومي عبر ذلك الرابط، فيما تتمثل المستندات في:

- إيصال مياه قديم أو حديث

- صورة البطاقة سارية صاحب الطلب

تغيير اسم مشترك في حاله وجود توكيل فقط

يتم التقديم على تغيير اسم مشترك في حالة وجود توكيل فقط عبر ذلك الرابط، فيما تتمثل المستندات في:

- عقد الشقة اصل وصورة

- تسلسل الملكية أن وجد إيصال

- توكيل صاحب العداد بالتنازل من الطرف الأول للطرف الثاني