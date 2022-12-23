موقف احتفال الطرق الصوفية بمولد السيدة نفيسة

ينتظر الآلاف من الطرق الصوفية والمحبين لمولد السيدة نفيسة الذي يتزامن موعده الشهر الجاري، لمعرفة مصير احتفالية مولد السيدة نفيسة، هل تقام في موعدها أم يتم تأجيلها.

تأجيل الاحتفال الشعبي بمولد السيدة نفيسة

وقال المنشد محمود ياسين التهامي، لمحبيه ومتابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تقدمنا ​​بطلب إحياء مولد السيدة نفيسة رضي الله عنها، في الموعد المحدد الأربعاء الموافق 2022/12/28 وتم إبلاغنا من اللجنة بتأجيل الاحتفال».

احتفال رسمي بمولد السيدة نفيسة

وعلمت «الوطن»، من مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية، فإنه سيكون هناك احتفال رسمي للطرق الصوفية بمولد السيدة نفيسة هذا العام نظرا لدواعٍ أمنية، ولن يكون هناك احتفال شعبي».

والسيدة نفيسة بنت الحسن، كانت زاهدة وحسن عبادتها وعدلها، فيُروى أنها كانت بالمدينة تمضي أكثر وقتها في المسجد النبوي تتعبد ، وتروي زينب ابنة أخيها يحيى المتوج مقابل: «خدمتُ عمّتي السيدة نفيسة أربعينَ، فما رأيتها نامَت بلَيل، ولا ولفترة: أمَا ترفُقِين بنفسِك؟ فقالت: كيف أرفُق بنفسي وأمامي عَقَبات لا يقطَعُهُنّ إلا الفائزون؟ وكانت تقول: كانت عمتي تحفَظ القرآن وتفسِّره، وكانت وترجع القرآنَ وتَبكي».