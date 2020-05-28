كواليس نقل صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفسية غدًا

تستعد وحدة الإذاعة الخارجية بالهيئة الوطنية للإعلام، لنقل شعائر صلاة الجمعة، غدًا، من مسجد السيدة نفسية، وذلك بعد فترة غلق المساجد لمدة شهرين تقريباً، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال عبد العزيز عمران، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالهيئة الوطنية للإعلام، لـ"الوطن"، إنه تم إسناد مهمة قراءة قرآن صلاة الجمعة إلى الشيخ محمود الخشت، بينما سيُلقي الخطبة الشيخ على الله الجمال، موضحًا أن نقل الشعائر سوف يبدأ قبل أذان الجمعة بعشرين دقيقة، لتكون مدة الخطبة والصلاة ربع ساعة فقط.

وأوضح أن المُكلفين بنقل شعائر صلاة الجمعة، من التليفزيون المصري، يبلغ عددهم نحو 20 فردًا، إذ يحرصون على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية، فضلًا عن ارتداء الكمامات ورش الكحول والمطهرات، مع ضرورة التباعد الاجتماعي، لافتًا إلى نقل القنوات الخاصة لشعائر صلاة الجمعة عن بث التليفزيون المصري.

وكانت وزارة الأوقاف، قد أكدت في بيان لها، أن صلاة الجمعة المقبلة بمسجد السيدة نفيسة بنفس ضوابط صلاة العيد.

وشملت ضوابط العيد بمسجد السيدة نفيسة حضور نحو عشرين مصليا فقط من العاملين بالأوقاف وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر.