نائب رئيس البرلمان الليبي لقناة «القاهرة الإخبارية»: نثمن جهود مصر لدعم استقرار بلادنا

قال فوزي الطاهر، النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي، إن زيارته لمجلس النواب المصري، تأتي في إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين مصر وليبيا.

وثمّن «الطاهر» جهود الدولة المصرية لدعم استقرار ليبيا، باستضافتها لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين، وهو ما أسهم في إنجاز خطوات كبيرة نحو المسار الدستوري.

وأضاف، في تصريح لـ«القاهرة الإخبارية»، أنه في ظل التدخلات الخارجية التي شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية، فإن مجلس النواب هو آخر جسم منتخب يمثل الشرعية في ليبيا، كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار، ويمثل الليبيين من جميع التوجهات وفي أرجاء الوطن كافة.

وأشار النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي إلى أن المسار الدستوري تعطل بسبب بعض الخلافات والتدخلات والتغيرات التي مرت بها ليبيا عقب الثورة، مشددًا على ضرورة التمسك بدور البرلمان الليبي لإنجاز جميع الاستحقاقات، من أجل المضي قدمًا نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية.