قناة «القاهرة الإخبارية»: أوروبا تشهد أكبر موجة لانتشار إنفلونزا الطيور

قال سلامة عطا الله، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من بروكسل، إن قارة أوروبا تشهد أكبر موجة لانتشار إنفلونزا الطيور على مدار تاريخها على الإطلاق.

وأضاف «عطا الله»، خلال ظهوره من «بروكسل»، على شاشات قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الانتشار قد لا يكون أوروبيًا فقط ولكن أيضًا عالميًا، مستطردًا أن من بين 100 مليون طير قد نفق هذا العام، كان نصيب أوروبا 50 مليون طائر، أي النصف.

السلالات شديدة الإعياء

وتابع أن هذه تحديات صعبة للغاية تواجهها دول القارة الأوروبية، وتحاول التعامل معها وتجاوزها، لكن الأمور معقدة والطريق صعبة أمامها، خاصة أن هذا الموسم تنتشر فيه سلالات خطيرة، أو كما تسمى بالسلالات شديدة الإعياء أو شديدة الإيلام، وهي التي تفتك بالطير في وقت أسرع، ومن الممكن أن تنتقل إلى البشر أيضًا.

التغييرات المناخية

واستكمل حديثه قائلاً: «إن هناك تغييرات مناخية ساهمت في تغير خارطة الهجرة عند الطيور، في نفس الوقت الذي غالبًا ما يكون مصدر إنفلونزا الطيور، هي الطيور المهاجرة التي تنقلها، مع وجود اختلاف عالمي على التطعيمات والتلقيحات التي من المفترض أن يحصل عليها الطيور، تمامًا كما كان يحدث مع البشر أثناء فيروس كورونا».