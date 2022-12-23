محافظ بورسعيد: فندق ومنتجع هلنان ببورفؤاد صرح سياحي كبير

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، منتجع وفندق هلنان بمدينة بورفؤاد، رافقهم المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد وعدد من الجهات التنفيذية ببورسعيد.

صرح سياحي جديد

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال تفقده ومرافقوه الغرف والمطاعم ومنشآت المنتجع، أن الفندق يعد إضافة صرح سياحي جديد على أرض بورسعيد واستكمال لما تقوم به المحافظة من إنجازات تتحقق على أرض الواقع وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة النهضة الشاملة في شرق بورسعيد ويحقق مزيداً من الدعم لتكون بورسعيد هي قاطرة التنمية الحقيقية في مصرنا الغالية.

أول فندق 5 نجوم في بورفؤاد

وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن المشروع على مساحة 95 ألف متر، ويضم أول فندق 5 نجوم وشقق فندقية بمدينة بورفؤاد ويقام تحت إدارة مجموعة هلنان العالمية، وأصبح من حق المواطن البورسعيدي وزائري المدينة الباسلة أن يستمتعوا بالحياة الفندقية الفاخرة وكل وسائل الرفاهية في فندق ومنتجع هلنان بورسعيد بمدينة بورفؤاد.

يذكر أن مشروع هلنان يضم عددا من حمامات السباحة وتعمل بكفاءة عالية ومزودة بالتدفئة الكاملة، والمطعم الرئيسى خلاف سلسلة مطاعم المنتجع المتخصصة وتجهيز المطبخ بأحدث المعدات والأدوات والاستعانة بأفضل «شيفات» مجموعة هلنان العالمية، كما يحتوي المشروع على GYM وSpa والحمام المغربي وقاعات المؤتمرات والاجتماعات المزودة بأحدث الشاشات وأدوات الصوت، بالإضافة لخدمات لمنطقة متعددة الخدمات «سكاي لونج - صالة ألعاب رياضية - لاند سكيب - ستالايت عامة - شاشات عرض - مداخل فاخرة - جراجات فندقية»، ومنطقة المحلات التجاريه التي تحتوي علي العديد من العلامات التجاريه العالميه بالإضافة إلى كارفور بأول تواجد له ببورفؤاد.