لليوم الثاني.. انطلاق فعاليات مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة الطيور

انطلقت صباح اليوم الجمعة فعاليات اليوم الثاني من مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة الطيور في دورته الأولى داخل بحيرة المنزلة بمحمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد.

200 مصور في مهرجان الطيور

حضر فعاليات مهرجان الطيور اليوم 5 أفواج سياحية تشمل أكثر من 200 مصور من المهتمين بمراقبة وتصوير الطيور من محافظات مختلفة حيث قاموا بجولات بحرية داخل بحيرة المنزلة وكذلك زيارة أماكن تواجد الطيور، إذ تحتوي بحيرة المنزلة على أكثر من 200 نوع من الطيور منها 37 نوعا من الطيور النادرة.

محمية أشتوم الجميل

صاحب السياح في هذه الجولة محمد أبو الدهب نائب مدير هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد والدكتور حسين رشاد مدير محمية أشتوم الجميل وممثلين عن الجمعية المصرية لحماية الطبيعة والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية، كما قدم قسم شرطة المسطحات المائية كل الدعم لتسهيل هذه الجولة.

من جانب آخر قال اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد السابق في تصريح لـ«الوطن» أن الله حبى بورسعيد بأماكن تهاجر إليها الطيور طالبة الراحة والغذاء وتاريخ وجودها مرتبط بتاريخ بورسعيد منها بحيرة المنزلة.

وقال إن مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة وتصوير الطيور هو نمط آخر للسياحة رغم أن هجرة الطيور متواجدة منذ بدء الخليقة ولكن تم استغلالها كمهرجان لمراقبة وتصوير الطيور المهاجرة من وسط وشمال أوروبا مرورا بتركيا ثم قبرص إلى بحيرة المنزلة والملاحات والبحيرات شرق بورسعيد وتأتي إلينا طالبة للراحة والغذاء وهناك أنواع منها مائية تبحث عن الأماكن الرطبة أو برية حتى تستكمل هجرتها إلى وسط وجنوب إفريقيا.