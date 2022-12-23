عقوبة المتهم بمعاونة فتاة بورسعيد في قتل والدتها.. «سيفلت من الإعدام»

كشف ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض تفاصيل جديدة حول العقوبة المتوقعة بحق المتهم الذي عاون فتاة بورسعيد على قتل والدتها الأسبوع الماضي، خاصة وأن المتهم طفل لم يتجاوز عمره 15 عامًا، بحسب بيان صادر عن النائب العام، كما تمت إحالته إلى محكمة جنايات الطفل المختصة بينما أحيلت شريكته في الجريمة إلى محكمة الجنايات بسبب بلوغها السن القانونية.

القتل العمد

وأوضح «أحمد»، في تصريح لـ «الوطن»، أن المحكمة تلتزم بنص القانون في أي عقوبة تنزلها بحق المتهمين، كما أنها تسوق أسباب الحكم والأدلة التي استقر إليها يقين المحكمة في إنزال العقوبة، وفي جريمة مقتل سيدة بورسعيد داليا الحوشي البالغة من العمر 46 سنة، فإن توصيف الاتهام المحال به المتهم إلى محكمة جنايات الطفل هو القتل العمل وبالتالي فإن العقوبة وفق قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126لسنة 2008، وتكون عقوبة المتهم السجن لمدة 15عامًا.

شروط محاكمة الطفل المتهم بالقتل

وأشار إلى أن المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل 2008 نصت على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، إلا أن هناك استثناءين، الأول هو جواز محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيها أو قياس عليها أو تقريب إليها: «أن تكون الواقعة جناية شرط الجريمة، وأن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة، شرط الســــــن، وأن يساهم الطفل مع بالغ في ارتكاب الجناية، شرط المُساهمة».

إحالة المتهمين للجنايات

كان النائب العام أحال المتهمة نورهان خليل إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل والدتها داليا الحوشي 46 سنة، بينما أحال شريكها في الجريمة الطفل «حسين.م»، الذي لم يتجاوز من العمر 15 سنة إلى محكمة جنايات الطفل بعد أن تمكن المتهمان من قتل المجني عليها داخل منزلها في بورسعيد عن طريق ضربها على رأسها بقطعة خشبية مثبت بها المسامير.