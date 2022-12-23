باحثة بالعلاقات الدولية لقناة القاهرة الإخبارية: تزايد لليمين المتطرف في فرنسا

قالت الدكتورة سيلين جريزي، باحثة في العلاقات الدولية، إن هناك تناميا مخيفا، في أوروبا عامة وفي فرنسا خاصة، لليمين المتطرف.

وأضافت جريزي، خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية بشاشة القاهرة الإخبارية، «صحيح أن الشخص الذي نفذ العملية في باريس وقتل اثنين، لديه سوابق لكن اسمه ليس موجودا في المخابرات الفرنسية، وهو كان متهما أطلق سراحه قبل نحو أسبوع بتهم وجهت له ما بين 2016 و2019 و2021 ورغم ذلك أخرج تحت الرقابة الإلكترونية».

وتابعت: «هناك تنامٍ فظيع في تصرفات اليمينيين، الذين يتوجهون نحو مكان المهاجرين وينفذون ما يريدون، وما حدث ليس حالة منفردة في فرنسا وهي حالات كثيرة جدا».

واستطرد: «هناك عنف لفظي في التعامل والتوظيف والاختيار والجامعات، وهناك تنامٍ متنوع في هذا النوع، وبعدما حدث هناك مجموعة من المسؤولين وجهات حكومية معروفة قالت إن اليمين المتطرف ربما له يد في ذلك، وهذا التجييش الذي يقوم به اليمين والحماسة الزائدة قد تؤدي لانفجار الوضع، وهناك شخصيات نفوسهم ضعيفة ويحسون أن الفرنسيين ذوي الأصول الأجنبية يسرقون قوت يومهم، وأدى إلى عدم وجود الطاقة، وكذلك بعض الإعلام الذي يسوق إلى تنامي تواجد المهاجرين ويرفع من حماية بعض الأشخاص الذين لا يفرقون بين الأمور ولا يضعونها في نصابها».