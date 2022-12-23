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قناة «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرًا عن فن النحت على عظام الإبل بالصومال

كتب:

محمد أسامة رمضان
05:35 م | الجمعة 23 ديسمبر 2022
جانب من التقرير

جانب من التقرير

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، تقريرًا عن فن النحت على عظام الإبل، الذي تشتهر به دولة الصومال.

وجاء في التقرير أن عظام الإبل التي يجري التخلص منها في العاصمة تتحول إلى باب رزق لعدد من الحرفيين الذين يتلهفون لانتقاء قطع معينة وتحويلها إلى حُلى وسبح فريدة من نوعها.

ورصد التقرير عمل الفنانين على نحت عظام الجمال، وهي مهنة شاقة تواجه الانقراض، ولا يتقنها سوى 4 فقط من الحرفيين بالصومال، وقد تعلم الصومالي «ألوثو» هذه الحرفة من والده عام 1976، ويعتزم العمل على ضمان ألا يندثر هذا التقليد بعد وفاته، بتعليم أبنائه وأقربائه، ويحلم ببيع إنتاجه في الخارج.

وتتميز الصومال بكونها موطنًا لأكبر عدد من الإبل في العالم، ويُعد رعي الماشية سبيل العيش لأغلب سكان البلاد.

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بقلم محمد أسامة رمضان