موعد أول أيام شهر رمضان 2023 بعد استطلاع هلال جمادى الآخرة

يبحث المسلمون عن موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2023، الذي يتميز بروحانيات وطبيعة خاصة لدى الأمة الإسلامية، إذ أنزل فيه القرآن على النبيّ محمد صلىّ الله عليه وسلّم في ليلة القدر، وينشغل فيه الصائمون بالعبادة والتقرب إلى الله، والحرص على أداء صلاة التراويح باعتبارها من الأمور المهمة التي اعتاد عليها المسلمون، وفي هذا الصدد تستعرض جريدة وموقع «الوطن» موعد أول أيام الشهر الكريم بعد استطلاع هلال دار الإفتاء هلال شهر جمادى الآخرة منذ قليل.

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2023

وحول موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2023، فبحسب التقويم الفلكي تكون غرة شهر رمضان المبارك 1444، يوم الخميس الموافق 23 مارس عام 2023، أما عن موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2023 رسميًا، سيعلن بعد استطلاع دار الإفتاء المصرية لرؤية هلال شهر رمضان، يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1444 هجريًا، إذ يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران.

أول أيام شهر جمادى الآخرة

وعن أول أيام شهر جمادى الآخرة، أعلنت دار الإفتاء المصرية منذ قليل أن غدا السبت هو المتمم لشهر جمادى الأول، على أن يكون الأحد المقبل هو أول أيام شهر جمادى الآخرة، بعد استطلاع الهلال اليوم بعد غروب شمس يوم الجمعة من قبل اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية كل، اذ تحقق لدى الدار عدم ثبوت رؤية الهلال لشهر جمادى الآخرة للعام الهجري 1444، وبناء عليه أوضحت الدار أن غدا، السبت هو المتمم، لشهر جمادي الأول للعام الهجري 1444.

شهر رمضان 2023

وينتظر العديد قدوم شهر الصيام لممارسة العادات والطقوس التي اعتادوا عليها في الشهر الكريم من التجمعات والعزومات والأكلات المختلفة، الذي تفصلنا عنه شهور قليلة، وفق الحسابات الفلكية المعلنة.