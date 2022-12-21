موعد شم النسيم 2023.. يأتي في شهر رمضان

موعد شم النسيم 2023، أمر يهم المصريين، خاصة الذين يحرصون على الاحتفال بهذا اليوم، وفعل الطقوس الخاصة بهم من تحضير أطعمة مثل الفسيخ والرنجة والملوحة، ومن تلوين البيض، والذهاب إلى الحدائق والمنتزهات، لقضاء أوقات مميزة مع الأهل والأصدقاء والأحباب، لذا ينتظر العديد من الأشخاص هذا اليوم من كل عام.

ويتساءل العديد من الأشخاص، عن موعد شم النسيم 2023، والإجازاة الخاصة به، التي تمنحها الدولة للعاملين والموظفين بها.

موعد شم النسيم 2023

موعد شم النسيم 2023، يوافق يوم 17 أبريل المقبل، وفق التقويم الميلادي للعام الجديد.

الإجازات الرسمية عام 2023

وتأتي الإجازات الرسمية للعام القادم 2023 كما يلي:

تبدأ الإجازات الرسمية في شهر يناير 2023 بإجازة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير.

يوم الأربعاء إجازة 25 يناير ذكري عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير.

لا توجد أي إجازات رسمية أخرى خلال شهري فبراير ومارس 2023

إجازة عيد الفطر المبارك يبدأ يوم الجمعة 22 أبريل 2022 وتستمر لمدة 3 أيام.

يوم عيد تحرير سيناء الموافق 25 إبريل 2023.

يوم عيد العمال يوم الإثنين 1 مايو 2023.

جازة ذكرى ثورة 30 يونيو، يوم الجمعة 30 يونيو.

إجازة عيد الأضحى 2023، من المتوقع وفق الحسابات الفلكية، أن تكون يوم الثلاثاء 27 يونيو وتستمر حتى يوم الخميس 29 يونيو.

إجازة رأس السنة الهجرية 2023 يوافق يوم الأربعاء 19 يوليو.

إجازة عيد الثورة 23 يوليو.

إجازة ذكرى نصر 6 أكتوبر.