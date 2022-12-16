باق أقل من 100 يوم.. موعد شهر رمضان 2023

ينتظر الناس قدوم شهر الصيام لممارسة الطقوس التي اعتادوا عليها في الشهر الكريم من التجمعات والعزومات والأكلات المختلفة، ويتساءلون عن موعد شهر رمضان 2023، الذي تفصلنا عنه شهور قليلة، وفق الحسابات الفلكية.

ووفق للحسابات الفلكية فإن موعد شهر رمضان 2023، سيكون يوم الخميس 23 مارس المقبل.

موعد شهر رمضان 2023

وكشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد شهر رمضان، والتي كشفت أن أول أيام شهر رمضان فلكيا سيكون مع قرب نهاية شهر مارس، حيث يولد هلال الشهر مباشرة بعد حدوث الاقتران يوم 23 مارس في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي.

ولن يتم تأكيد موعد شهر رمضان، إلا بعد الرؤية الشرعية، حيث تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 في يوم 29 شعبان.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز إجازات شهر رمضان الرسمية والعطلات الأسبوعية، وفق التقويم الميلادي.

إجازات شهر رمضان 2023

يوم الجمعة 2 رمضان الموافق يوم 24 مارس.

- يوم السبت 3 رمضان الموافق يوم 25 مارس.

- يوم الجمعة 9 رمضان الموافق يوم 31 مارس.

- يوم السبت 10 رمضان الموافق يوم 1 إبريل.

- يوم الجمعة 16 رمضان الموافق يوم 7 إبريل.

- يوم السبت 17 رمضان الموافق يوم 8 إبريل.

- يوم الجمعة 23 رمضان الموافق يوم 14 إبريل.

- يوم السبت 24 رمضان الموافق يوم 15 إبريل.

- يوم الاثنين 26 رمضان الموافق يوم 17 إبريل، إجازة بمناسبة إجازة شم النسيم.