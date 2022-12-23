سعر طن قصب السكر 2023.. والمزارعون في الصعيد يوجهون رسالة: الزيادة مُرضية

رحب المزارعون في محافظات الصعيد وخاصة محافظة قنا، بـ سعر طن قصب السكر الجديد 1100جنيه، بزيادة عن السعر القديم نحو 290 جنيها، واعتبروا أنها خطوة من الحكومة لمساعدة المزارعين لتحقيق هامش ربع مرضى من حصاد محصولهم، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي زادت من تكاليف الإنتاج، وذلك كان ضرورياً رفع سعر طن القصب الذي كان محدد بـ 810 جنيه للطن الموسم الماضي.

موسم قصب السكر الجديد 2023 نحو 1100 جنيه سعر الطن

وقال بسام أبو عرابي، أحد كبار مزارعي القصب في نجع حمادي، إن سعر طن قصب السكر الجديد وفق قرار وزير التموين الذي حدده 1100 جنيه للطن الواحد، مرضى للفترة الحالية، لافتا إلى أن تكلفة فدان القصب تصل إلى 25 ألف جنيه في الفترة الحالية الأمر الذي كان يمثل عبء على مزارعي القصب.

وتابع أن مزارعو القصب في الفترة الأخيرة كانوا يعانون من ارتفاع تكاليف زراعة المحصول، من حرث وتقاوي والوقود وارتفاع أجور العمالة والنقل، وأن زيادة طن القصب من 810 جنيه إلى 1100 جنيه شئ كان لابد منه لإنصاف المزارع.

وقال مبارك علي، مزارع قصب من دشنا، إن السعر الجديد لطن قصب السكر 2023 مرضى في ظل ارتفاع تكاليف الحصاد خاصة من زيادة أجور العمالة والنقل، موجها الشكر للحكومة على هذه الزيادة المرضية للمزارعين في الصعيد وخاصة أن صناعة سكة القصب تتمركز في محافظات الصعيد.

ووجه حمام على عمر الملقب بالفلاح الفصيح، الشكر للحكومة على الاهتمام بالمزارع وخاصة مزارعي القصب وخاصة المحصول الاستراتيجي، لرفع سعر طن القصب إلى 1100 جنيه في ظل الظروف الراهنة، وهو الذي يؤكد دور الدولة في التنمية الزراعية، وخاصة أن مصر تزرع نحو 375 ألف فدان من قصب السكر في محافظات الصعيد، المنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

سعر قصب السكر الجديد

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن سعر توريد طن القصب الجديد للموسم الجديد 2023 وهو 1100 جنيه من المزارعين.