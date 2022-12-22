سعر توريد طن قصب السكر.. زيادة 290 جنيها في عن العام الماضي

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، عن سعر توريد طن قصب السكر، والذي تم بعد التوافق مع وزارة الزراعة، وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب أشرف رشاد، ورئيس لجنة الزراعة ‏والري بمجلس النواب، اللواء هشام الحصري.

سعر توريد طن قصب السكر

وجاء سعر توريد طن قصب السكر والذي يبدأ حصاده في شهر يناير عند 1100 جنيه لطن قصب السكر، و1000 جنيه لطن بنجر السكر، وذلك بزيادة 290 جنيها عن العام الماضي، بعد مراعاة ‏ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج عالميا، ‏ومراجعة أسعار السكر العالمية آخر 3 شهور، إذ جاء السعر بزيادة عن العام الماضي من أجل إحداث التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج، وكذلك ‏التوريد لتحقيق الربحية للمزارع.

سعر توريد طن قصب السكر الموسم الماضي

يذكر أن سعر توريد طن قصب السكر، خلال الموسم الماضي والذي حددته وزارة التموين كان بـ810 جنيهات والذي تم حصاده في يناير 2022، وذلك مقابل سعر توريد طن قصب السكر في يناير 2021 والذي كان محددا بسعر 720 جنيها.

احتياطي السكر

ويبلغ حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني لـ3 أشهر قادمة، ومن المقرر زيادة نسبة المخزون بعد موسم الحصاد الذي يبدأ في يناير المقبل.