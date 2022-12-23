حفلات الزفاف في الوادي الجديد.. المهر 7 جنيهات والعرس يصل لشهر

يتميز مجتمع محافظة الوادي الجديد، بالعديد من العادات والتقاليد المتوارثة عن الأجداد التي تختلف عن أي محافظة أخرى في مصر، فمن أجمل تلك العادات هي مراسم الزواج، لما تعنيه من حياة اجتماعية امتزجت بالطابع الواحاتي التي اتسمت قديماً بنكهتها الفريدة من نوعها.

الأفراح في محافظة الوادي الجديد

وترسم تلك الأفراح صورة جميلة مغلفة بالبساطة والطيبة والعفوية قديماً، فكان لـ«مدن الوادي الجديد»، طابع خاص لكل مدينة وتختلف مظاهر الأعراس بين أهالي المحافظة.

إقامة العرس لأسبوع كامل ومهرها 7 جنيهات

وقال، محمود عبد ربه، الباحث في تراث الواحات في الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ « الوطن»، إن العادات والتقاليد الخاصة بالأعراس في المحافظة تختلف في البادية عنها داخل الجبال قديماً، من حيث التقاليد ولوحات الاستعراضات.

أوضح محمود عبد ربه: كانت تقام الأفراح والاحتفالات لمدة أسبوع وربما شهر في مركز الفرافرة تحديدًا، وكان يتراوح المهر للعروسة في ذلك الحين من 7 إلى 8 جنيهات، ولكنه أصبح الآن يتراوح ما بين 10 آلاف حتى 40 ألف جنيه، وكان قديماً أكبر أثرياء من عائلة كبيرة لا يدفع أكثر من 10 جنيهات في الخمسينيات من القرن الماضي، وأغلب رجال الواحات يكتفون بزوجة واحدة، إلًا إذا كانت هذه الزوجة عاقرا، فله الحق في أن يتزوج عليها.

احتفالات 3 أشهر تسبق الزواج في حياة الوادي الجديد

وأوضح، محمود، أنّ عادات الزواج بين أهالى مدينة الخارجة مختلفة تماما حيث كانت تقام الأفراح لمدة ثلاثة أشهر سابقة لليلة الزفاف، وفي كل خطوة نحو إتمام الزواج وتجهيز العروس كانت تقام الاحتفالات داخل بيت العروسة وسط الزغاريد والدفوف ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة، حيث يتم تجهيز أكل العروسين باكلات مشهورة، حيث يلتف على مائدة كبيرة لإطعام الأهالي قبل يوم الزفاف، ويحضر الجميع العرس، الذى يكون أحيانا عبارة عن عرس ديني، ينشدون أغاني دينية به.