نائب وزير السياحة: الوادي الجديد تمتلك مقومات تنشيط سياحة الاستشفاء

شاركت، أمس، الأستاذة غادة شلبى نائب وزير السياحة والاثار لشئون السياحة فى مؤتمر السياحة الصحية الذى نظمته محافظة الوادى الجديد بالمحافظة بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان.

وقد حضر المؤتمر من وزارة السياحة والآثار الأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، والأستاذ محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والمهندس عادل الجندى مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية، وممثلون عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

كما شارك بالمؤتمر الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، والدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة أغاريد الجمال رئيس الجمعية العربية وأمراض الصدفية، بالإضافة إلى وفد أسبانى من أطباء متخصصين في العلاج بالمواد الطبيعية ومن المهتمين بفرص الاستثمار الخاصة بمجال السياحة الصحية والعلاجية.

وقد ألقت نائب الوزير كلمة أشارت خلالها إلى ما تزخر به مصر من مقومات سياحية متعددة، مشيرة إلى المقومات السياحية والبيئية التى تزخر بها محافظة الوادي الجديد، لافتة إلى اهتمام وزارة السياحة والآثار بتنويع المنتج السياحى المصرى، واهتمامها حالياً بشكل كبير بالسياحة العلاجية والصحية.

وتحدثت أيضاً عن نجاح مصر في استضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "Cop 27 " بمدينة شرم الشيخ وهو ما جعل مدينة شرم الشيخ خاصة ومصر بوجه عام محط أنظار العالم، وهو ما يعد فرصة كبيرة لجذب حركة سياحية أكبر للمقصد السياحي المصرى.

واختتمت نائب الوزير كلمتها بالإعراب عن أملها فى أن يثمر مؤتمر السياحة الصحية عن مقترحات ورؤى للمتخصصين المشاركين فيه عن كيفية تعظيم الاستفادة من المنتجات الطبيعية فى محافظة الوادى الجديد في تنشيط السياحة العلاجية بها خاصة فى ظل التوجه العالمى لاستخدام المنتجات الطبيعية فى العلاج والاستشفاء.

ومن جانبه استعرض اللواء دكتور محمد زملوط محافظ الوادى الجديد الإمكانيات السياحية والأثرية بالمحافظة وأهم الأنماط السياحية بها مثل سياحة التأمل وسياحة مغامرات الصحراء وسباقات الرالى والسياحة الصحية نظراً لما تزخر به المحافظة من عيون كبريتبة ومنتجات طبيعية.

وقد أعرب المشاركون فى المؤتمر عن إعجابهم بالمقومات الفريدة والمتنوعة التي تتمع بها محافظة الوادى الجديد، خاصة ما تزخر به من منتجات طبيعية قادرة على المساهمة فى علاج عدد من الأمراض.

جدير بالذكر أنه على هامش فعاليات المؤتمر نظمت المحافظة زيارة تعريفية للمشاركين في المؤتمر شملت معامل تصنيع الحرير ومنطقة البجوات الأثرية والعيون الكبريتية.