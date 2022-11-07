«واحة الحرير» أضخم مشروع أخضر على مساحة 180 فدانا في الوادي الجديد

منذ إعلان تنظيم مصر لقمة المناخ COP27، تعمل الحكومة المصرية على زيادة مشروعات «الاقتصاد الأخضر»، وتعد «واحة الحرير» لإنتاج الحرير الطبيعي، في الوادي الجديد، أضخم المشروعات القومية الصديقة للبيئة بالمحافظة، إذ يعتبر المشروع المقام على مساحة 180 فدانا شمال مدينة الخارجة، الواجهة الاقتصادية للمحافظة.

«واحة الحرير».. مشروع زراعي صناعي سكني عملاق

وقال اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن «واحة الحرير» يعد من المشروعات القومية المهمة، وهو مشروع زراعي صناعي سكني عملاق، تجري فيه زراعة شجر التوت الهندي الذي تتغذى عليه دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعي، في أكبر مزرعة لإنتاج الحرير الطبيعي في مصر والشرق الأوسط، والمستهدف أن تصل مساحة هذه المزرعة إلى مساحة 9 آلاف فدان خلال عام 2030.

توفير فرص عمل لـ 5 آلاف شخص

وأشار إلى أن المشروع العملاق سيعمل به أكثر من 5 آلاف شخص، لتغطية الاحتياج المصري من الحرير، وتصدير الباقي، لتصبح مصر في المرتبة الثالثة على العالم في إنتاج الحرير الطبيعي، عقب الصين والهند.

وأوضح المهندس محمد عبد الوهاب المستشار الزراعي لمحافظ الوادي الجديد، أن الحكومة قدمت الدعم اللازم لإحياء إنتاج وصناعة الحرير بالمحافظة.

دورات تدريبية عملية على تربية دودة القز

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، إن المديرية تقوم حالياً بإعداد دورات تدريبية مكثفة لنشر ثقافة تربية دودة القز، وزراعة التوت، ضمن مبادرة إنتاج الحرير، إذ جرى تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، بالإضافة إلى دورات تدريبية عملية على تربية دودة القز وإنتاج الحرير والشرانق.

وتابع وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، بأن المديرية تستهدف تثقيف ونشر وتشجيع المزارعين على فكرة زراعة التوت الهندي، الذي يمتاز بسرعة النمو خاصة القزمي، والمعتمد في زراعته على الصوب الزراعية المعدلة لاستيعاب 1000 شتلة هندي في مساحة 525 مترا مربعا، لإنتاج كمية كبيرة من أوراق التوت الكافية لتربية صندوق من شرنقة الدودة الذي يصل لـ 12 جراما، إذ يعاد بناء أشجار التوت للدورة التالية بدورة إنتاج عقب مرور فترة 4 - 6 أشهر، لحين اكتمال النضج.