هل يضرب «إعصار القنابل» مصر خلال الأيام المقبلة؟.. خبير أرصاد يرد

عاصفة ثلجية مدمرة، تضرب الآن 37 ولاية، وشملت أكثر من 80% من مساحة الولايات المتحدة، التي تضرر فيها أكثر من 135 مليون شخص، ووصلت فيها درجة الحرارة إلى 37 درجة تحت الصفر، ومتوقع أن تصل لـ52 درجة تحت الصفر في موجة تضرب الولايات المتحدة مرة كل 4 عقود.

إلغاء احتفالات أعياد الميلاد

تسببت الموجة الشديدة في الغاء احتفالات أعياد الميلاد وإغلاق المطارات وإلغاء أكثر من 2000 رحلة جوية، حيث تصل سرعة الرياح المحملة بالثلوج لـ100 كم / ساعة، في ظاهرة طقس تسمى «إعصار القنابل».

تواكب ذلك مع موجة أمطار خفيفة إلى متوسطة تضرب أغلب أنحاء الجمهورية أمس، ومن المتوقع استمرارها في أول أيام فصل الشتاء والتي تواكب احتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيد.

خبير يطمئن المصريين: مصر لا توجد فيها أعاصير

وتساءل البعض عن إمكانية وصول هذا الاعصار لمصر، وأكد الدكتور «أحمد عبدالعال»، خبير الأرصاد الجوية، أن مصر بعيدة تمام عن الأعاصير، لأنها محاطة بالبحرين الأبيض والأحمر، مشيرًا إلى أن الأعاصير دائما تحدث في البحار المفتوحة أو المحيطات، وبالتالي لا تحدث الأعاصير في مصر.

وأوضح «عبدالعال»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر تشهد ظواهر جوية عادية كالأمطار والسيول، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأشخاص يطلقون على الأمطار الغزيرة لقب أعاصير، ولكن هذا الكلام غير صحيح.