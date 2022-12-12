قناة «القاهرة الإخبارية»: تحذيرات في روسيا من العاصفة الثلجية

قال حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إنّ وزارة الطوارئ الروسية حذّرت المواطنين من العاصفة الثلجية، بعد تساقط كميات ضخمة من الثلج لم تشهدها البلاد منذ عام 1960، موضحا أنّ الحكومة الروسية لم تصدر قرارًا بمنع تجول المواطنين، كما أنّ الروس يشعرون بالبهجة والسعادة عند نزول الثلوج خاصة مع اقتراب أعياد الميلاد.

تراكم الثلوج في موسكو

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، في تصريحات عبر برنامج «صباح جديد»، المُذاع على قناة القاهرة الإخبارية، تقديم الإعلامية ليلاس كفوزي، أنّ العاصمة الروسية موسكو، شهدت تراكم ثلوج شكلت طبقات جليدية سميكة، بسبب العاصفة الثلجية القوية التي تضرب البلاد هذه الأيام، لافتا إلى أنّ هيئة الأرصاد الجوية الروسية، توقّعت انخفاض الحرارة مع توقف تساقط الثلوج.

وتابع مشيك، أنّ وزارة النقل الروسية نظمت 50 رحلة جوية من معظم مطارات موسكو، ووزعتها على مطارات أخرى، بينما وجّهت وزارة الطوارئ رسائل تحذيرية عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني للمواطنين، بالانتباه وتوخي الحذر من الأمطار التب تتساقط بغزارة، وأدت إلى ذوبان الثلوج.

بلدية «موسكو» تدفعت بالخدمات إلى الشوارع

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، أنّ بلدية موسكو دفعت بالخدمات إلى معظم الشوارع، وبدأت المركبات التابعة تنظيف ورفع تراكمات الثلوج، كما شهدت بعض المناطق المجاورة للعاصمة الروسية مشكلات تقنية وحوادث سير، رغم التحذيرات المتكررة.