محلل سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تعاني من التضخم وما تمنحه لأوكرانيا يؤثر عليها

أكد الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي أحمد محارم، أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا ينقسم لدعم مادي مباشر وآخر عسكري، لافتًا إلى أن المواطن الأمريكي في الداخل كان لديه أكثر من استفسار يتعلق بمدى استمرارية الحرب في الوقت الذي تعاني فيه بلاده من التضخم، والذي وصلت نسبته لـ9%.

أمريكا تظهر دعمها للديمقراطية والسلام

وأوضح «محارم»، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامي همام مجاهد، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن دعم واشنطن لكييف أعطى زخما حول الدور الأمريكي العالمي، حيث تظهر الولايات المتحدة دعمها للديمقراطية والسلام وأنها لن تتخلى عن حلفائها أبدًا.

قلق عالمي بخصوص أزمة الطاقة

وأشار المحلل السياسي إلى أن المبالغ التي تمنحها الولايات المتحدة ستؤثر على الاقتصاد الأمريكي، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والقلق العالمي المتصاعد بخصوص أزمة الطاقة والغاز.

وشدد «محارم» على أهمية أن تشرح المسؤلون الأمريكيون للشعب ما تفعله، معتبرًا أن الغول الصيني والروسي يشكل هاجسا للولايات المتحدة الأمريكية على المدى الطويل، متوقعًا أن يكون هناك غول صيني وروسي اقتصادي وعسكري وأمني خلال العشر سنوات المقبلة.