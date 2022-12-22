بوتين: الولايات المتحدة تسعى إلى «بث الفرقة» بين الشعب الروسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القطاع المالي في روسيا مستقر بسبب إجراءات الحكومة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة متورطة بالصراع في أوكرانيا منذ زمن طويل، وترفع شعار «فرِّق تسد».

إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

وأضاف «بوتين»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لم يكن أمامنا من خيار سوى إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ولن نتراجع، والولايات المتحدة تسعى إلى «بث الفرقة» بين الشعب الروسي.

وأكد أن أنظمة باتريوت قديمة ولا تعمل بمستوى "إس 300"، متابعًا: «سنعمل على تعزيز قدراتنا العسكرية بأسلحة متطورة في بداية العام، وهدفنا إنهاء الحرب وليس تأجيجها».