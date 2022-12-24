وفاة شاب بجرعة مخدرات زائدة في كفر الزيات بالغربية

لفظ شاب في العقد الثالث من العمر أنفاسه الأخيرة أثناء وقوفه بالقرب من شارع المقاول بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، إثر تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالواقعة

تلقت وحدة مباحث مركز شرطة كفر الزيات، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغا من الأهالي يفيد بوفاة شاب في العقد الثالث من العمر، بعد أن سقط مغشيا عليه أثناء تواجده بالقرب من شارع المقاول بكفر الزيات.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية وفاة شاب يدعى «هاني. خ»، في العقد الثالث من العمر، حال تواجده بالقرب من شارع المقاول، بعد أن سقط مغشيا عليه إثر تعاطيه جرعة مخدرات زائدة.

ندب الطب الشرعي

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.