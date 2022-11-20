فتح العيادات الخارجية «فترة مسائية» في مستشفى كفر الزيات بالغربية

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، عن بدء تشغيل العيادات الخارجية في مستشفى كفر الزيات العام، خلال الفترة المسائية، وذلك في إطار توفير الخدمات الصحية للمواطنين والمرضى بشكل أفضل وعلى مدار اليوم.

وقال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن مديرية الصحة تعمل جاهدة على تطوير المنظومة الصحية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالعمل على تطوير المنظومة الصحية داخل المستشفيات في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.

تطوير المنظومة الصحية

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مستشفى كفر الزيات العام بدأ العمل بالفترة المسائية في العيادات الخارجية «كشف اقتصادي»، مع بداية الأسبوع الحالي، على أن تعمل يوميا عدا الجمعة والعطلات الرسمية، من الساعة 6 إلى 8 مساء، وتبلغ قيمة كشف الأخصائي ومساعد الأخصائي 25 جنيها، والاستشاري 45 جنيها.

مواعيد عمل عيادات الخارجية

وأوضح الدكتور عبد العال قوزع، مدير مستشفى كفر الزيات العام، مواعيد عمل العيادات الخارجية بالمستشفى، كالتالي:

الباطنة: الأحد والثلاثاء والخميس

الأطفال: الأحد والثلاثاء والخميس

الجراحة: الأحد والثلاثاء والخميس

النساء والتوليد: السبت والاثنين والأربعاء

الأسنان: السبت والاثنين والأربعاء

العلاج الطبيعي: الأحد والثلاثاء والخميس

العظام: الأحد والثلاثاء والخميس.