كيف تساهم أشجار المانجروف في مواجهة التغيرات المناخية؟.. «خبير بيئي» يوضح

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن وضع حواجز للأمواج بالبحار قد يكون حلا لمواجهة تمدد مياه البحار بالمدن الساحلية ولكنه حل بشري، لافتًا إلى أنه في قمة المناخ الأخيرة تم إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، التي تقوم الدول المتقدمة بتقديم حوالي 25 مليار دولار للدول النامية لحل مشكلات السواحل لديها، منها 1.5 مليار للحفاظ على الغابات التي تضم «المانجروف»، وهي أشجار مهمة تمثل مصدات طبيعية للأمواج.

شجرة المانجروف تمثل مصدا طبيعيا بدلا من الأحجار

وأضاف أستاذ الدراسات البيئية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن شجرة المانجروف تتحمل المياه شديدة الملوحة وهي لا تنمو إلا بالبحار ولها جذور قوية ناعمة في الأرض ومنه جزء مكشوف كأنه مصد، إذ تمثل مصدًا طبيعيًا بدلا من الأحجار التي ليست من الطبيعة، موضحا أن هذه الأشجار مهمة جدا، حيث تعيد إنتاجية الشعاب المرجانية الموجودة بهذه المناطق.

أشجار المانجروف لديها القدرة على امتصاص الكربون

وأكد «سمعان»، أن أشجار المانجروف لديها القدرة على امتصاص الكربون أكثر من الغابات الاستوائية بمعدل يتراوح من مرتين لـ4 مرات، وتقلل ظاهرة الاحتباس الحراري نتيجة تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون، لافتًا إلى أن شجرة المانجروف تدعم السياحة البيئية ولها فائدة هامة جدا حيث تنقي المياه من المعادن الثقيلة التي تلقى بالبحار.